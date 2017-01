A do të martohet përsëri sundimtari?

Situata dramatike edhe në vazhdim të serialit “Kosem”

Perandori Osman, do të takohet rastësisht me një vajzë e cila del të jetë e bija e një pashai të njohur në perandori. Perandori dëshiron që të martohet me të, por vajza duhet të pranojë, shkruan rtv21.tv

Dimri i ftohtë dhe vështirësitë do të vazhdojnë të ndodhin, mirëpo kësaj radhe Sundimtari vendos që t’ju ndihmojë të gjithëve. Ai do të jep urdhër që të gjithë njerëzve t’u shpërndahet ushqim.

Vajza në fjalë do të pranojë të martohet me sundimtarin, por gruaja e parë e tij do të mërzitet për këtë gjë.

Këto dhe shumë situata të tjera fantastike mund t’i ndiqni sonte ora 20:00 në RTV 21./21Media