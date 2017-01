A e dini pse gjarpëri është simbol i mjekësisë

Histuriku i simbolit të mjekësisë – gjarpëri në shkop

Imazhi i gjarpërit përreth një shkopi është i njohur në fushën e mjekësisë. Këtë simbol pothuajse secili e ka parë në paketimet farmaceutike si dhe në spitale.

Mirëpo, ne e dijmë që kafshimi i gjarpërit është helmues dhe shpesh-herë vdekjeprues, prandaj ky simbol në shikim të parë duket si një montim jo i përshtatshëm për mjekësinë.

Megjithatë, emblema e lashtë e gjarpërit përreth shkopit ka një histori.

Ekzistojnë dy versione që e sqarojnë simbolin e mjekësisë. Sipas mitologjisë shkopi simbolizon shkopin e “zotit” madheshtor Hermes i cili ishte njeri me krah, ishte një lajmëtar ndërmjet Zotit dhe njerëzve. Thuhet se Hermes ishte edhe mjek i udhëtarëve dhe për shkak se në atë kohë, mjekët udhëtonin në distanca të mëdha në këmbë për të vizituar pacientët e tyre duhet ta kishin një shkop, shkruan rtv21.tv.

Më heret përreth shkopit ishin dy shirita të bardhë, por më vonë ata u zëvendësuan me gjarpërinjtë që lidhet me historinë e Hermesit, i cili ka treguar se me anë të shkopit i ka ndarë dy gjarpërinjë luftarak dhe kështu kanë mbetur gjarpërinjtë rreth shkopit në harmoni të balancuar.

Një tjetër përshkrim gjithnjë sipas mitologjisë tregon se Asklepi, i cili ishte ishte një gjysmëperendi greke e mjekësisë, kishte mundësi për t’i shëruar të sëmurët dhe për t’i sjell njerëzit e vdekur përseri në jetë; edhe ky kishte një shkop me gjarpër përreth.

Te grekët gjarpërinjtë konsideroheshin si të shenjtë dhe helmin e tyre e përdornin për shërim. Helmi i gjarpërinjve është menduar të jetë sherues dhe shihej si simbol i rilindjes dhe ripërtëritjes, prandaj edhe ka mbetur simboli i mjekësisë me një gjarpër rrotull një shkopi./21Media

Foto: Hermesi dhe Asklepi