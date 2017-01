A e dini si është njohur “Kemajli” me të dashurën

Detaje nga lidhja e Burak Ozcevit

Aktori turk i cili luan rolin kryesor në serialin “Kara Sevda”, Burak Oczcevit është në lidhje me Fahriye Evcen e cila po ashtu është aktore. E pikërisht profesioni i bashkoi këta dy. Ata u njohën për derisa po xhironin seriale së bashku. Atë kohë Buraku ishte në lidhje me Ceylan Çapa, por dashuria e cila po lindte me Fahriyen doli të jetë më e fortë.

Në vitin 2014 aktorët në çift luajtën një projekt tjetër “Ask Sana Benzer”. Sot ata çifti i njohur turk dhe i dashur për publikun janë shumë afër martesës. Para disa ditësh Buraku i propozoi martesë Fariyes. Na mbetet vetëm të presim se kur lidhja e tyre do të kurorëzohet me martesë.

Burak për audiencën shqiptare është i njohur edhe për rolin e “Bali Beut”, në serialin “Sulltani” i cili po ashtu u shfaq edhe në Radiotelevizionin 21./21Media