A e dini si kanë mbetur këpucët me taka

Më parë takat nuk janë menduar për gratë shtat-shkurta

Fillimisht është kanë menduar se takat e larta janë krijuar nga meshkujt për femrat, në mënyrë që të mos kenë mundësi këto të fundit të vrapojnë/të ikin nga meshkujt, por kjo nuk është aspak e vërtetë.

Tani imagjinoni burrat në taka, po po ata të cilët takat i shohin si diçka tërheqese, diçka që i simbolizojnë gratë dhe vetem gratë… e ka prej burrave që takat i konsiderojnë edhe si mallikim ndaj grave, si diçka maltretuese, jo e rehatshme.

Por, e vërteta është se këpucët me taka të larta janë krijuar dhe mbathur fillimisht nga burrat!

Në fillim të shekullit të X, shumë burra mbathnin taka për të kalëruar, në mënyrë që çizmet e tyre t’ju ndihmojë të qëndronin në yzengji, prandaj edhe çizmet kauboj kanë taka.

Ndërsa, nga shekulli XVII filluan gratë të mbathin këpucë me taka mirëpo, në atë kohë këpucët me taka nuk ishin shënjues të gjinisë.

Megjithatë, në shekullin e XVIII këpucët me taka të larta u bën mbathje vetëm për gra./21Media