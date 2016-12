A ka humanizëm për ndërrimin e moteve (Video)

Afishe kundër festimit të vitit të ri

“Këto mesazhe të publikuara nga “Iniciativa Vepro” mund ti shohim gjithandej nëpër Çair, duke i porositur qytetarët që të mos e festojnë Vitin e Ri.”

Edhe pas disa përpjekjeve për të kontaktuar me organizatën “Iniciativa Vepro”, ata nuk ishin të kapshëm për TV21.

Një pjesë e qytetarëve e kundërshtojnë këtë fushatë, pasi që sipas tyre ndërrimi i moteve si festë nuk ka të bëjë me fenë. Por ka edhe nga ata që theksojnë se kjo festë nuk duhet festuar.

“Përse të vendosen që të mos festohet viti i ri, kush te dojë le të festojë kush mos të dojë mos të festojë.”

“Shihe jemi mysliman! Mirëpo, kjo nuk është festë fetare, por ndërrimi i moteve! Festa jonë dihet, Bajrami”, u shprehën disa qytetarë.



Alban Ramadani është shitës në një dyqan në Kumanovë, i cili për festën e Bajramit kishte shpërndarë bukë për skamnorët. Por ai i pyetur se a do të bëj këtë edhe për këtë festë të ndërrimit të moteve, ai thotë se nuk kanë planifikuar diçka të tillë.

“Kemi shpërndarë nga një bukë apo dy apo 3 sa kanë pasur nevojë njerëzit dhe nga një kos ka qenë iniciativa. Tash për festat e fundvitit nuk do të shpërndajmë sepse për neve viti ri është një ditë e zakonshme, ditë e rëndomtë sikur gjithë ditët tjera”, tha Alban Ramadani, shitës.

Nga organizata humanitare “El Hilal” theksojnë se aktivitete humanitare kanë vetëm për vitin e ri “Hixhri”, sipas kalendarit islam, ku shpërndahet hashure.

“Ne si organizate humanitare “El Hilal” aktivitet kemi në vitin e ri Hixhri, ku vlen të theksohet me rastin e vitit të ri Hixhri organizojmë shpërndarje e hashures ne Çarshinë e vjetër të Shkupit. Për vitin e ri ne nuk kemi aktivitete te vitit te ri, përveç vitit të ri Hixhri. Nevojat në përgjithësi janë mirëpo ne nuk do të shkojmë tash në këto çaste dhe në këto momente të ndihmojmë në festat e të tjerëve”, tha Ali Sadiku, nga OH “EL-HILAL”.



Përkujdesje për skamnorët ka treguar komuna e Çairit, e cila një pjesë të buxhetit të planifikuar për stolisjen e qytetit për festat e fundvitit ka ndarë për ta. Edhe Qyteti i Shkupit anuloi festimin e natës së Vitit të ri, ashtu mjetet e planifikuara për donacion do të dedikohen për skamnorët dhe familjet e tyre,shkruan TV21./21Media