Abrashi: Verifikimi i listave po vazhdon

Ministri Arban Abrashi ka thënë se verifikimi i listave të veteranëve të UÇK-së është duke vazhduar

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi ka deklaruar se kategorizimi i pensioneve për veteranët e UÇK-së, është zgjidhja më kreative që e kanë bërë në presion të kohës dhe në presion të kërkesave të FMN-së. Kurse, sa i përket procesit të verifikimit, ai tha se është proces më i gjatë ku shumë akter janë duke punuar në këtë drejtim.

Ai në konferencën e fundit për këtë vit, ka thënë se gjatë vitit 2016, janë rreth 26 mijë familje përfituan ndihma sociale, pastaj mbi 41 mijë pensionistë kanë marrë pensione të kategorizuara, si dhe ka njoftuar se kanë identifikuar mbi 4 mijë vende.

Abrashi është ndalur edhe te inspektorati i ministrisë, duke thënë se përkundër faktit se funksionojnë me rreth 50 inspektorë, kanë arritur të kryejnë rreth 6700 inspektime, ku numri i punëtorëve arrin diku deri 55,749. Kurse, sa i përket procesit të verifikimit të listave të veteranëve, ka njoftuar se ende po vazhdon.

Abrashi ka thënë se si ministri njohin vetëm Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, dhe jo Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave të Luftëtarëve të UÇK-së, të drejtuar nga Xhevdet Qeriqi.

Ai ka komentuar edhe sjelljen e përfaqësuesve të Organizatës së Veteranëve në Kuvendin e Kosovës, duke thënë se nuk e di me saktësi se si ka ndodhur, por thotë se edhe ata kanë qenë të shqetësuar për ligjin.

“Synimi themelor edhe i imi sepse ligji ka shkuar si i sponsorizuar nga ministria e punës ka qenë ndërtimi i një konsensusi i të gjitha palët. Po flasim për një kategori e cila ka filluar të trajtohet me ligj tani këto dy vite dhe kemi qenë para një presioni të madh buxhetor dhe një presioni të madh të fyerjes së listave. Është dashur të ndërtohet një konsensus bashkë me shoqatat e dalura nga lufta që ne të arrijmë të një ligj i cili kënaq të gjitha kërkesat. Edhe shoqatat kanë qenë të shqetësuara se a do të shkojë si i tillë deri në fund apo do të ndryshohet dhe të shkelet marrëveshja që ne jemi pajtuar“, tha Abrashi.

Ministri Abrashi po ashtu ka njoftuar se në mungesë të të dhënave për mësimdhënësit e viteve 90-ta, nuk kanë marrë veprime por është shprehur se beson që gjatë vitit të ardhshëm, edhe do të kenë hapa konkret.