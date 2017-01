Abrashi: Zëri shterues i Parlamentit të Kosovës në veprim

Abrashi tha se diçka që nuk kapërdihet është zëri i shterur i klasës politike kosovare në veprim

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Gazmend Abrashi, në lidhje me seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës, ku nuk u arrit të miratohet një rezolutë për ndalimin e Ramush Haradinajt, theksoi se dështimi i saj është i turpshëm në raport me negociatat me Serbinë, kur kihet parasysh mos miratimi i Rezolutës në Parlament.

“Diçka që nuk kapërdihet është zëri i shterur i klasës politike kosovare në veprim, e cila gjendet në pushtet. Dështimi i saj është i turpshëm në raport me negociatat me Serbi, kur kihet parasysh mos miratimi i Rezolutës në Parlament” ka thënë Abrashi.

Sipas tij kjo dëshmon për dy fakte:

“Në radhë të parë se Kosova ani pse de jure është sistem parlamentar, de fakto kontrollohet tërësisht nga ekzekutivi.

E dyta, përgjegjësit e institucioneve, në vend që të negociojnë për largimin që Serbia do të duhet të ia bënte listave të dërguara në Interpol, bëjnë politika në baza ditore pa vizion dhe strategji paraprake” ka shtuar ai.

Ai më tej tha se derisa qytetarët e Kosovës pa dallime partiake po e kryejnë në mënyrë të shkëlqyer detyrën e tyre për sensibilizim në lirimin e Haradinajt, ashtu si mbarë shqiptarët në të katër anët e globit, kjo sipas tij e hedhë poshtë thënien se çdo vend e ka udhëheqësin që i takon.

“Qytetarët e Kosovës në vazhdimësi kanë treguar dhe po vazhdojnë të tregojnë maturi në veprim, çka dëshmon se e meritojnë një përfaqësim shumë më dinjitoze se ky që e kemi” ka theksuar ai.

Sipas Abrashit lirimi i z. Haradinaj është edhe shpresë e lirimit të qytetarit të Kosovës, i cili sipas tij si i vetmi në Evropë mbahet i izoluar pa të drejtën me elementare njerëzorë, atë të lëvizjes./21Media