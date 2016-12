Afrona uron vitin e ri me një pozë ekstravagante! (Foto)

Afrona Dika uron ndjekësit e saj për vitin e ri

Modelja e njohur Afrona Dika, njëherit edhe e dashura e Bleros, zakonisht publikon fotografi të ndryshme ku shfaq linjat e saj trupore.

Por, fotografia e fundit me të cilën i ka uruar ndjekësit e saj ka një pozë sa të bukur aq edhe provokative.

Modelja uron vitin e ri duke thënë se nesër është faqja e parë e vitit 2017-të, shkruan rtv21.tv

“Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.” #happynewyear #newyear2017″, (Nesër është faqja e parë e zbrazët e librit prej 365 faqesh. Shkruani një të mirë. Urime Viti i ri. Viti i ri 2017), ka shkruar Dika në mbishkrimin e fotografisë së publikuar.

Kjo fotografi është realizuar nga fotografi Agon Gjinofci./21Media