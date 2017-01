Ahmeti do të zhvilloj bisedime me Gruevskin për koalicion (Video)

Ahmeti ka thënë se do të respektoj parimin e fituesit

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti nuk iu përgjigj konkretisht deklaratës së Nikolla Gruevskit, i cili në një intervistë për gazetën “Dnevnik”, i bëri të qartë BDI-së se nëse nuk koalicionin me VMRO DPMNE-në, dera e kësaj partie mbyllet për koalicionime të mundshme në të ardhmen.

Por nga ana tjetër, Ahmeti konfirmoi se fillimisht bisedimet për qeverinë e ardhshme do ti zhvilloj me partinë fituese.

“Ne do të fillojmë të bisedojmë me partinë e parë që ka marrë mandat”, ka thënë ai.

Kryetari i VMRO DPMNE-së Nikolla Gruevski, gjatë ditës së djeshme tërhoqi vëmendjen se nëse BDI nuk respekton parimin e fituesit, as partia e tij nuk do të respektojë të njëjtin parim në zgjedhjet e ardhshme.

“Nëse VMRO DPMNE-së si parti fituese i bëhet lojë nga BDI, pa marrë parasysh se cilat janë arsyet, të jeni të bindur se VMRO DPMNE shumë shpejtë do të kthehet fuqishëm edhe atë së paku me dy mandate të radhës. Dhe sigurisht që do të jemi pa asnjë obligim në formimin e qeverisë”, tha Gruevski.

Zëdhënësi i Lëvizjes Besa, Faton Fazliu thotë se partia e tij mbetet në parimet e veta, se koalicion me persona të dyshuar nga ana e Prokurorisë Speciale nuk do të bëjë, kurse thonë që BDI i ka borxh Nikolla Gruevskit dhe VMRO DPMNE-së.

Nga Aleanca për Shqiptarët theksojnë se nuk do ti përgjigjen ftesës së Gruevskit, dhe se koalicioni BDI-VMRO DPMNE ka qenë i dëmshëm për qytetarët.

Derisa nga sot po rrjedhin afatet për formimin e Qeverisë së re me mandatar Gruevskin, vendimtare do të jetë BDI. Kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti në intervistën në Klik Plus që do të transmetohet nesërmbrëma ka shpalosur të gjitha opsionet për përfshirjen ose jo në qeverisjen e ardhshme.