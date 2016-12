Ahmeti: Kemi më shumë të përbashkëta sesa dallime

Ahmeti theksoi se dallimet mes këtyre subjekteve politike janë më të vogla se sa çështjet që i bashkojnë

Kryetari i partisë shqiptare, BDI-së, Ali Ahmeti, sot zhvilloi një takim me disa nga liderët e partive politike shqiptare që fituan mandate në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit, për të bashkërenduar veprimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni.

Ftesës së Ali Ahmetit i janë përgjigjur tri partitë që garuan bashkërisht në zgjedhjet e 11 dhjetorit si koalicion “Aleanca për shqiptarët”, përkatësisht Zijadin Sela nga Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare, Vesel Memedi nga Rilindja Demokratike Kombëtare, dhe Gëzim Ostreni nga partia Uniteti,transmeton rel.

Ndërkohë në takim nuk ishin përfaqësues të Lëvizjas Besa, duke njoftuar se nuk do të marrin pjesë në takimin e thirrur nga Ahmeti, nën arsyetimin se takimi është ftuar nga dikush që përmendet nga Prokuroria Speciale Publike dhe ata të cilët dyshohen për rastin “Magjar Telekom”.

Në takim nuk është paraqitur edhe asnjë përfaqësues nga PDSH-ja pas dorëheqjes së paraqitur nga lideri i kësaj partie, Menduh Thaçi, për të drejtuar partinë.

Pas përfundimit të takimit që zgjati më shumë se dy orë, kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, nuk ka treguar shumë detaje për pikat, për të cilat është diskutuar. Ai theksoi se dallimet mes këtyre subjekteve politike janë më të vogla se sa çështjet që i bashkojnë.

Ai ka shtuar se të gjitha çështjet që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë do të shtrohen në letër për t`u nënshkruar nga liderët politikë që më pas kjo të paraqesë një dokument për të biseduar me palën maqedonase. Me gjithë insistimin e gazetarëve, Ahmeti nuk ka treguar se cilat pika apo kërkesa do të inkorporohen në këtë dokument.

Ndërkaq, lideri i Lëvizjes për Reforma, Zijadin Sela, ka thënë se takimi i së shtunës është me një interes të veçantë për politikë-bërjen e ardhshme shqiptare.

Përfaqësuesit e partive politike shqiptare, megjithatë nuk kanë bërë të ditur se me cilin nga subjektet politike maqedonase do të ulen për të biseduar rreth kërkesave që do t’i harmonizojnë në një memorandum të përbashkët