Ahmeti: Këtë vit kemi punuar përtej zotimeve tona

Komuna e Prishtinës ka prezantuar sot raportin për punimet gjatë vitit 2016

Me këtë rast i kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka thënë se nga 12 premtime sa ka bërë për këtë vit, Komuna e Prishtinës ka realizuar më shumë se aq.

Gjatë prezantimit të raportit, Ahmeti ka thënë se sot arrijnë autobusët e parë në Prishtinë.

I pari i komunës foli edhe për mirëqenien sociale, fushë kjo për të cilën pohoi se kabineti i tij ka arritur që të ndajë 50 banesa në mënyrën më transparente të mundshme.

“Ne kemi një kontratë qoftë të pa nënshkruar, por patjetër se të shkruar, sepse i kemi dhënë 12 zotime, kemi punuar në ato 12 zotime, kemi punuar përtej atyre zotimeve…Mund të iu them se sot arrijnë autobusët e parë në Prishtinë, mos t’i ndalshin në doganë…Për mirëqenien sociale po i ndajmë 50 banesa sociale, sivjet në mënyrën më transparente të mundshme, 320 familje kanë aplikuar për 50 banesa. Kemi nënshkruar një marrëveshje të madhe me qeverinë austriake, për një milion e gjysmë euro, që i japim na, për 1 milion e 800 mijë qeveria austriake. Ku do të ketë grante për komunën e Prishtinës, për bujqit”, ka thënë Ahmeti.

Ndërsa, shefja e Kabinetit të Komunës, Fitore Pacolli ka thënë se besimi i qytetarëve pati rënë kohëve të fundit, sa i përket trajtimit që iu ofrohet në qendrat e mjekësisë familjare. Ajo tregoi për tri prioritetet e Drejtorisë së Shëndetësisë.

“Drejtoria e Shëndetësisë është fokusuar në tri prioritete kryesore, prioriteti i parë ka qenë në burimet njerëzore dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesionale; prioriteti i dytë ka qenë përmirësimi i infrastrukturës; prioriteti i tretë, shërbime cilësore dhe shërbime të reja”, ka thënë Pacolli.

Ajo përmendi shtimin e laboratorëve, radiologjitë dhe instrumentet e stomatologjisë.

Në anën tjetër, drejtori i Drejtorisë për Investime Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave Hysen Durmishi, ka thënë se gjatë këtyre tri viteve nuk është bërë asnjë cent investim nga Ministria e Infrastrukturës, në kuadër të qeverisë së Kosovës.

Sipas tij kjo është thjeshtë një mosangazhim i qeverisë, vetëm për inate pse VV udhëheq me komunën e Prishtinës.

E Drejtori i Inspeksionit, Salih Zyba ka thënë se drejtoria që ai udhëheqë ka konfiskuar mbi 1200 taksi ilegalë. Sipas tij, kjo zgjidhet me përdorimin e autobusëve të rinj në vend të taksive.

Ahmeti gjatë kësaj konference përmbyllëse, ndau mirënjohje për anëtarët e drejtorive për punën e suksesshme që kanë bërë./21Media