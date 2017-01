Ahmeti: Kujt i keni borxh o koalicion qeveritar?

Sipas Ahmetit qeveria është e dehur

Pas dështimit të Kuvendit të Kosovës për miratimin e rezulutës për lirimin e Ramush Haradinaj, ka reaguar edhe i pari i Prishtinës Shpend Ahmeti, duke thënë në gjuhen angleze “Shko qeveri në shtëpi, jeni të dehur”

“9 orë debat pa rezolutë që kerkon lirimin e Ramush Haradinaj. Go home government, you are drunk! Kujt i keni borxh o koalicion qeveritar? Serbise?”, ka shkruar Shpend Ahmeti në Facebook.

Ai në fund ka shkruar se nuk mundet inati ndaj opozitës me qenë më i madh se solidarizimi me një udhehëqes të luftës së UÇK së.

Sot u mbajt seanca në Kuvendin e Kosovës për krijimin e një rezulute për lirimin e Haradinaj e cila dështoi në mungesë të votave. /21Media