Ahmeti zgjedhje të reja nese nuk pranohet reforma (Video)

Lidhja Social Demokrate ende po heshtë lidhur platformën e përbashkët shqiptare n[ Maqedoni

Është dita e tretë me radhë që TV21 kërkon përgjigje lidhur me këtë temë, por askush nga kjo parti nuk i përgjigjet thirrjeve.

Dita e tretë pasi partitë shqiptare shpalosën platformën e përbashkët, Lidhja Social Demokrate nuk ka qëndrim se a është e pranueshme apo jo kjo platformë.

Derisa Gruevski tashmë është shprehur kundër disa pikave të kësaj platforme, nga LSDM thonë se po presin dokumentin zyrtar, shkruan TV21.TV

Ndërkaq në emisionin Click Plus, kreu i BDI-së, Ali Ahmeti e thotë qartë, nëse nuk pranohet platforma e përbashkët, qeveri nuk do të ketë dhe vendi do të shkojë në zgjedhje të reja.

“G: Jeni ju për zgjedhje të reja Z. Ahmeti ?

Pse jo

Sigurisht që vendin e çon në zgjedhje të reja mospranimi i platformës nga cili do subjekt”, tha Ahmeti.

E derisa LSDM po heshtë, Nikolla Gruevski është shumë i qartë. Ai thotë se BDI është e vetëdijshme se nëse VMRO DPMNE është kundër, dygjuhësia nuk do të bëhet.

“Shqiptarëve të Maqedonisë nuk mund të ju ndihmoj nëse ka dygjuhësi në të gjithë territorin e Maqedonisë, përfshirë këtu Dellçevën, Berovën, Gjevgjelinë apo Kavadarin. Dy gjuhësi në të gjithë territorin e Maqedonisë dhe kantonizim nuk mund të realizohet nëse VMRO DPMNE është kundër. Në BDI e dinë shumë mirë këtë”, tha Gruevski.

Ish ministri i punëve të brendshme dhe kandidat për president nga radhët e LSDM-së, Lubomir Fërçkovski, e vlerësoi platformën e përbashkët si një dëshpërim të madh.

Ai në kolumnën e tij shkruan :

“Nuk e di kush e ka përpiluar, kush ju ka ndihmuar, dhe ku e kanë hartuar, por ky dokument objektivisht i ndihmon vetëm VMRO DPMNE-së dhe Gruevskit, si dhe BDI-së dhe Ali Ahmetit, për ti rinovuar pozitat e tyre të shkatërruara, kurse shqiptarëve të Maqedonisë nuk mund të ju ndihmojë asgjë”, thotë ai.

Përveç LSDM-së dhe BDI-së, të cilat ende nuk i kanë definuar pozitat e tyre, Aleanca për Shqiptarët dhe Rilindje me Besë kanë përsëritur disa herë, që nuk duan koalicion me Nikolla Gruevskin./21Media