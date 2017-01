Ambasada amerikane mohon pretendimet e Ankarasë

Ambasada amerikane nuk ka pasur informata për sulmin në Stamboll

Ambasada amerikane në Ankara ka kumtuar se nuk ka pasur informata për sulmin në klubin e natës Reina në Stamboll, në natën e Vitit të Ri. Siç raportuan mediet turke, njëri nga pronarët e klubit pas sulmit të përgjakshëm ka deklaruar se i është tërhequr vërejtja nga agjentët amerikanë dhe se janë ndërmarra disa masa të caktuara, duke shtuar se sulmet e tilla terroriste nuk mund të parandalohen, shkruan rtv21.tv.

Megjithatë, ambasada amerikane qartësoi se më 22 dhjetor ka tërhequr vërejtjen e përgjithshme për sulmet e mundshme gjatë festave të fundvitit, e cila vlen për Turqinë, por edhe për shtetet tjera në Evropë. “Qytetarëve u është këshilluar se kur të kenë mundësi, të shmangin turmat dhe grumbullimet në vendet publike, në veçanti vendet në të cilat tubohen turistët, njerëzit nga shtetet e Evropës Perëndimore dhe shtetasit e huaj. Kjo vlen për restorante, qendrat tregtare, objektet religjioze, por edhe për vendet tjera”, u theksua në kumtesën e ambasadës amerikane.

Në kumtesë më tutje u theksua se përkundër spekulimeve që po qarkullojnë, autoritetet amerikane nuk kanë pasur informata për kërcënime specifike, e as për sulmin në klubin Reina. “Autoritetet amerikane nuk ja kanë hequr vërejtjen qytetarëve të ti shmangën ndonjë klubi të caktuar, apo lagjeve të caktuara të qytetit”, thuhet në kumtesë.

Ndërkohë, Parlamenti i Turqisë gjatë javës do të debatoi për vazhdimin edhe për tre muaj të tjerë të gjendjes së jashtëzakonshme në vend, deklaroi sot kryeministri Binali Yildirim.

Gjendja e jashtëzakonshme u shpall pas puçit të dështuar ushtarak në korrik të vitit të kaluar. Yildirim me këtë rast ka thënë se Turqia është vendi i vetëm që po e lufton Shtetin Islamik dhe shprehu pritjet e tij se administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ndërpres furnizimin me armatim të njësive kurde për Mbrojtjen e Popullit, të cilat veprojnë në Siri.

Ai ka thënë se përgjegjëse për furnizimin e këtyre njësive është administrata aktuale e presidentit në largim, Barack Obama./21Media