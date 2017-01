Tahiri: e qëlluar! Kryeziu: s’do ketë rezultat!

Iniciativave të herëpashershme të krerëve të shtetit për të gjetur konsensus për temat si demarkacioni me Malin e Zi, asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe dialogu me Serbinë, iu është bashkuar së fundmi edhe kreyeparlamentari, Kadri Veseli.

Ai pret që shumë shpejtë të mbahet një tryezë pozitë-opozitë për këto çështje, drisa, opozita refuzoi menjëherë një kërkesë të tillë./21Media