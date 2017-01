Angela Merkel, “cak” i radhës i Putinit

Sipas gazetës “New York Times”

Zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani, të cilat zhvillohen këtë vit, do të përcaktojnë ardhmërinë e Bashkimit Evropian. Për këtë është i vetëdijshëm edhe Presidenti i Rusisë, Vlladimir Putini, i cili do të bëjë çmos që të pengo synimin e kancelares së Gjermanisë, Angela Merkel, që të siguroi mandatin e saj të katërt, vlerësoi gazeta amerikane, Nju Jork Times.

Nuk habit fakti se Rusia reagoi me qetësi ndaj vendimit për dëbimin e diplomatëve të saj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nën akuzat se kanë qenë të përfshirë në përpjekjet e Kremlinit për të manipuluar zgjedhjet presidenciale në Amerikë. Putin e di se koha e Obamës po kalon dhe se më 20 janar në Shtëpinë e Bardhë do të hyjnë njerëz tjerë, të cilët nuk kanë qëndrim aq kritik ndaj Moskës, shkroi gazeta.

Në anën tjetër, Obama megjithatë do t’i mungoi Putinit, pasi që me largimin e tij, Moska do të humb rivalin e sak kryesor dhe gjatë katër viteve në vijim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë më armiku numër një i Rusisë, ndërsa vendin e Uashingtonit do ta zë Merkel.

Që nga aneksimi i Gadishullit të Krimesë nga ana e Rusisë në vitin 2014, Merkel ka qenë më e zëshmja kur bëhej fjalë për masa ndëshkuese ndaj Moskës, për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë.

“New York Times” më tutje vuri në pah se rrjeti i parlamentit të Gjermanisë vitin e kaluar është përballur me disa sulme kibernetike.

“Gjermaninë e pret fushata më e ndyrë dhe më e vështirë politike në historinë e vendit”, shkroi “Njew York Times”, duke aluduar se hakerët rusë do të bëjnë përpjekje të spiunojnë dhe sabotojnë Merkelin./21Media