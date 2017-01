Aplikacioni shqiptar HELLO del me version të ri

Hello, është aplikacion mobil për iOS dhe Android

Me mbi 700,000 shkarkime në iOS dhe Android si dhe me mbi 100 mijë përdorues aktiv, aplikacioni shqiptar Hello, ka lansuar këtë javë një sërë veçorish të reja për përdoruesit e saj anembanë botës

Hello, është aplikacion mobil për iOS dhe Android, që mundëson komunikim falas për 2 minuta me persona të ndryshëm gjithandej botës, por që tani me versionin më të ri mundëson edhe disa veçori si: dizajni tërësisht i ri, vazhdimi i bisedës, lidhje brenda apo jashtë shtetit me të cilin janë regjistruar, mundësinë për të shtuar miq, etj.

“Duke punuar në drejtim të krijimit të lidhje mes njerëzve përmes komunikimit të lirë dhe anonim, Hello tanimë ka arritur që të realizojë mbi 30 milion thirrje mes më shumë se 700,000 përdoruesve në të dyplatformat mobile, ndërsa për kuriozitet një përdorues mesatarisht e përdoraplikacionin 18 minuta, kurse 54% e përdoruesve janë meshkuj dhe 46% femra”, thuhet në njoftimin e dërguar.

Në fillim kur u lansua aplikacioni kishte nje dizajn minimal dhe qëllim primar kishte lidhjen e njerëzve me thirrje 2 minutëshe. Nëversionin e ri, Hello tani shfaqet me një dizajn tërësisht i ri, që mundëson regjistrim të lehtë me Facebook.

“Ndodh që gjatë njohjes me kontakte të reja has në një person që ndihesh rehat të ndash çdo sekret me të dhe thjeshtë e ruan si kontakt, dhe më pas e kontakton kur të nevojitet” shprehet Anton Paçarada, njëri prej themeluesve të Hello.

Aplikacioni gjithashtu veçohet edhe me mundësi për të blerë “zemra”, përmes të cilave mund të zgjatet biseda përtej 2 minutave apo mund të zgjatet lista e njerëzve të cilëtmund t’i ruashnë listen e kontakteve favorite./21Media