Arrestohen kosovarët që po përgatisnin sulm në Gjermani

Policia gjermane ka arrestuar dy vëllezër që sipas tyre po përgatisnin një sulm në CentrO, një nga qendrat tregtare më të mëdha gjermane

Autoritetet gjermane kanë arrestuar 2 vëllezër me dyshimin që po përgatisnin një sulm në një nga qendrat tregtare më të mëdha në Gjermani. Të dy meshkujt me moshë 28 dhe 31 vjeç janë me origjinë nga Kosova thotë policia.

Nuk është e qartë nëse ka ndonjë lidhje mes tyre dhe sulmeve të mëhershme në Berlin. Forcat speciale arrestuan të dy meshkujt në Duisburg, pasi ishin informuar nga shërbime të inteligjencës, shkruan rtv21.tv.

Qendra tregtare që ishte shënjestruar ishte një nga më të mëdhatë në Gjermani me më shumë se 250 shitore që janë të mbushura gjatë kohës së krishtlindjeve.

Policia është ende në kërkim të Anis Amrit që ishte përgjegjës për sulmin e Berlinit. Isis ka marrë përgjegjësi për këtë sulm, që do të ishte më i përgjakshmi i tyre në tokën gjermane./21Media