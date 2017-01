Ata janë të bindur që sjelljet zbukurojnë njeriun

Një grup të rinjësh kanë nisur një inciativë humanitare për të gëzuar familjet në nevojë

Edhe pse janë admin në grupin “Maniakë T’Modës” ata janë të bindur që sjelljet zbukurojnë njerëzit e jo veshjet e grimi. Kështu një grup të rinjesh kanë nisur një inciativë humanitare për të gëzuar familjet në nevojë.

Adminja e këtij grupi Vesa Krajkova përmes një postimi në këtë grup ka bërë të ditur se disa anëtarë të këtij grupi u kanë ndihmuar familjeve në nevojë me ushqim dhe rroba nga garderoba e tyre,shkruan rtv21.tv

Ajo ka falënderuar të gjithë ata që kontribuan në çfarëdo mënyre për ta bërë të mundur këtë takim.

“Ne keto dite te ftohta ta ngrohim shpirtin me kto gjeste. Jeta eshte e gjate per me mendu veq per veten. E kom thene vazhdimisht edhe e them qe nuk na zbukurojne kurrgjo teshat e shminkat cka na zbukurojne sjelljet. Ateher te vazhdojme ta zbukurojme veten derisa te na dalin yjet ne balle.

Faleminderit qe po me ndihmoni me i perjetu ditet me te mira te jetes tem” ka shkruar ajo.

Sipas organizatorëve ata nuk do të ndalen njejtë do të veprojnë edhe në ditët në vazhdim./21Media