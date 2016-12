Sipas AAK-së gjuha ofenduese kundër Lekajt nuk mund të shndërrohet në mburojë të dështimeve të kryeministrit

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, përmes një reagimi e ka dënuar gjuhën të cilën po e përdor LDK e edhe kryeministri i vendit, Isa Mustafa, karshi AAK-së dhe shefit të grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Pal Lekaj.

“Kur disa mijëra qytetarë dalin në rrugë për një vit rresht, e disa mijëra të tjerë me nënshkrimet e tyre e kundërshtojnë kryeministrin e presidentin; kur krejt opozita është kundër vendimeve e marrëveshjeve të presidentit e të kryeministrit; kur presidenti dhe kryeministri nuk mund t‘i kalojnë vendimet e tyre në Kuvend, edhe pse i kanë dy të tretat; kur presidenti dhe kryeministri nuk mund t’bindin as depuetët e partive të tyre se vendimet e marrëveshjet e tyre janë të drejta, kur qytetarët dhe opozita janë të pakënaqur me efektet e dialogut ndërmjet qeverisë në Prishtinë dhe asaj në Beograd dhe kur për të gjitha këto flasin hapur edhe qytetarët edhe opozita, atëherë ata që kanë problem janë presidenti, kryeministri dhe qeveria e jo opozita ose njërëzit e saj” thuhet në reagimin e AAK-së.

Më tej në reagim thuhet se nuk është opozita ajo që këtë vend e ka shndërruar në strehë, ku hajnat flasin se si janë fisnikë, ku dezertorët flasin për trimëri, ku ish udhëheqësit komunistë na tregojnë si duhet atdheu, ku injorantët bëhën doktorë shkencash e profesorë…dhe kështu me radhë dhe të gjitha këto i bëjnë në emër dhe me pare të shtetit.

Sipas AAK-së është e tmerrshme kur Kryeministri i vendit, një opozitar e quan rrugaç, një tjetër bisht kali, një të tretë gomar, vrasës apo edhe me keq…ndersa për gratë flet si me pas qenë hyrijat e haremeve.

“Ështe më shumë se matrapazllëk kur një deputete, në shkëmbim të votës, merr terminal doganor, një tjeter bëhët ambasadore, një i tretë zvkryeministër, e kështu në të gjitha hallkat e pushtetit mbi te cilin kanë vënë dorë dy njerez me gjithë sejmentë e tyre. Këto janë gabime të rënda që nuk shlyhen me fjalë, sado të zotët të jenë „oborrtarët“ e LDK-së e të pushtetit” thuhet më tej.

AAK thotë se gjuha ofenduese e Isa Mustafës dhe e LDK-së, kundër Pal Lekajt dhe opozitarëve të tjerë, nuk mund të shndërrohet në mburojë të dështimeve të Isa Mustafës e as të LDK-së./21Media