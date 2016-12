Ballkani Perëndimor me perspektivë konkrete për anëtarësim në BE

Komisionari për Fqinjësi dhe Zgjerim, Johannes Hahn, bën të qartë përspektivën e antarësimit në BE

Komisari evropian për politikë të fqinjësisë dhe zgjerim, Johannes Hahn, ka theksuar se shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë një perspektivë të qartë për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Në një intervistë për gazetën austriake, Kurir, i pyetur se a do të ketë debati për ardhmërinë e Bashkimit Evropian pasoja negative ndaj procesit të afrimit të shteteve të Ballkanit me unionin, Hahn u përgjigj se kjo nuk do të ndodhë, shkruan rtv21.tv.

Hahn ka thënë më tutje se me Turqinë, unioni ka një mandat për negociata me epilog të hapur, ndërsa për shtetet e Ballkanit Perëndimor ekziston një perspektivë për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Kur bëhet fjalë për rrezikun nga islamizmi radikal dhe terrorizmi në Evropë, Hahn ka thënë se Kontinenti i Vjetër po përballet me një strukturë krejtësisht të re të kërcënimit, duke qartësuar se në të kaluarën në cak të sulmeve kanë qenë personalitetet e njohura, ndërsa sot nga sulmet mund të pësojnë të gjithë.

Ai më tutje shtoi se Komisioni i Evropës ka dorëzuar disa propozime për luftë më efikase kundër terrorizmit, duke nënvizuar se me rëndësi është që të ndërmerren masa parandaluese. Hahn ka thënë se sa më shumë që të shtohen perspektivat për të rinjtë, në shtetet prej të cilave vijnë, aq më pak do të jenë ata të ekspozuar ndaj zhvillimeve radikale dhe nënvizoi se në këtë drejtim po punohet në kuadër të politikës evropiane të fqinjësisë./21Media