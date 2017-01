Barcelona në kërkim të mesfushorit të Liverpoolit

Edhe Barcelona po dëshirojnë që të bëjnë transferime gjatë këtij afati kalimtar, dhe janë në monitorim të mesfushorit nga skuadra angleze Liverpool

Anglezi 28 vjeçar Adam Lallana ka është në një formë fantastike gjatë këtij sezoni nën urdhërat e Jurgen Klopp-it, dhe ka zgjuar interesimin e disa skuadrave, si Juventus e PSG, por e fundit që ka hyrë në garë është kampioni spanjoll Barcelona.

Lallana ka shënuar 7 gola në 18 ndeshjet në Premier Ligë, duke i ndihmuar skuadrës së tij që të jenë rivalë me Chelsean për vendin e parë në ligë, shkruan rtv21.tv.

Ai ka edhe dy vite kontratë me Liverpool, por do të mund të largohej nga skuadra për të luajtur në skuadër që janë në garat e Ligës së Kampionëve nëse Liverpool nuk përfundon në 4 vendet e para në ligë.

Barcelona kanë qenë të lidhur edhe me bashkëlojtarin e anglezit, Philippe Coutinho, por ndoshta do të ndërrojnë mëndje dhe do të shkojnë pas Lallanas në këtë afat, ose në afatin në vazhdim./21Media