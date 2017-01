BE dënon sulmin e mbrëmshëm në Stamboll

BE ka dënuar sulmin e kryer Natën e Vitit të Ri në klubin e natës “Reina” në Stamboll dhe shprehu solidaritet me popullin e Turqisë

Kështu thuhet në kumtesën e përfaqësueses së lartë të BE-së për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë, Federika Mogerini dhe komisarit për zgjerim, Johanes Han, publikuar sot në Bruksel, njofton TASS.

“Shprehim ngushëllimet më të thella për familjet dhe të afërmit e viktimave. BE e thekson solidaritetin me Turqinë dhe popullin e saj. Ne me vendosmëri i dënojmë të gjitha aktet e terrorizmit dhe e vërtetojmë lidhshmërinë tonë drejt bashkëpunimit me autoritetet e Turqisë për parandalim dhe luftë me këtë kanosje”, qëndron në kumtesë.