BE-ja rrezikohet nga një krizë e re, Greqia në “rrugëtim shpërthyes”

Bashkimi Evropian po rrezikohet nga një krizë e re, ka tërhequr vërejtjen Fondi Ndërkombëtar Monetar

FMN theksoi se borxhet e Greqisë janë në një rrugëtim të rrezikshëm, e që mund të rrezikojë edhe vetë mbijetimin e eurozonës.

FMN qartësoi se kriza po afrohet, përkundër viteve të tëra të masave të kursimit dhe reformave ekonomike, të cilat ja imponoi Greqisë e ashtuquajtura treshe, e përbërë nga Komisioni i Evropës, Banka Qendrore e Evropës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, imponim ky i cili u bë përkundër vërejtjes së ekspertëve se pikërisht këto masa do të jenë rriga përfundimtare drejtë dështimit të këtij shteti të zhytur në borxhe, shkruan rtv21.tv

Sidoqoftë, FMN nuk do të jetë më e gatshme që ti jep kredi të reja Greqisë, vend ky i cili për vite me radhë po përballet me borxhe të mëdha, me ç’gjë barra për ta bërë këtë do të vendosej mbi supet e Bashkimit Evropian, në momentin kur shteti më i fuqishëm anëtar i unionit, Gjermania, nuk po dëshmon ndonjë entuziazëm për të dërguar para shtesë në Athinë.

Plani i mëhershëm për shpëtimin e Greqisë skadon në vitin 2018, ndërsa FMN i bëri thirrje unionit që tij dërgoi Greqisë mjete shtesë or të sanuar borxhet, përkundër faktit se shtetet anëtare të eurozonës kanë refuzuar ta bëjnë këtë para vitit 2018./21Media