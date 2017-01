“BE të ndërhyjë për ndaljen e destruksioneve të Serbisë”

Sipas Tahirit këtë sulme kanë për qëllim provokimin e ndonjë destabilizimi të situatës në Kosovë

Pas sulmit të mbrëmshëm me bombë ndaj objektit të zyrave të Qeverisë në Mitrovicën veriore të ministrja Edita Tahiri iu ka drejtuar menjëherë Bashkimit Evropian me një letër për të kërkuar nga BE-ja që të ndërhyjë për ndaljen e destruksioneve të Serbisë ndaj Kosovës.

“Sonte pati një tjetër sulm me bombë kundër ndërtesës së Qeverisë në Mitrovicën veriore, ku ish-anëtarët e “mbrojtjes civile” janë të punësuar si shërbyes civil, në përputhje me Marrëveshjen e Brukselit për shpërbërjen e “mbrojtjes civile” të datës 26 mars 2015 të nënshkruar nga të gjitha palët.”, thuhet në letrën e Tahirit drejtuar BE-së.

Ajo ka thënë se këtë zhvillime negative në javët e fundit, kanë për qëllim provokimin e ndonjë destabilizimi të situatës në Kosovë dhe më gjerë në rajon.

“Për mendimin tim, duket se Serbia është duke u tërhequr nga dialogu dhe po i kthehet mendësisë së vjetër, ngase po shkon kundër marrëveshjeve që vet i ka nënshkruar, madje me bomba, mure, arrestime arbitrare kundër qytetarëve të Kosovës, etj.”, thuhet më tutje në reagimin e Edita Tahirit.

Ministrja për Dialog, Tahiri ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të shikojë gjendjen me seriozitet dhe të ndërhyjë tek pala serbe që të qëndroj në linjë me frymën e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, përndryshe, pasojat do të jenë të paparashikueshme.

Në anën tjetër përgjigja e BE-së ka qenë se BE-ja është e përqendruar seriozisht në këtë çështje dhe se zhvillimet negative duhet të ndalen.

Mbrëm në Hotelin “Sasha”, në Mitrovicë afër zyrave të Qeverisë së Kosovës pati një shpërthim, duke shkaktuar dëme materiale./21Media