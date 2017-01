Bebe falënderuese në ndërrimin e moteve

Bebe me rastin e festës së Vitit të ri 2017 ka falëndëruar mbështetësit e saj

Këngëtarja e njohur, Bebe Rexha përmes një fotografie të postuar në rrjetin social “Instagram” ku është së bashku me Martin Garrix, ka falënderuar të gjithë ata që e mbështetën, adhuruesit e saj të cilët janë më shumë se një milion si dhe bashkëpunëtorët e saj.

“Faleminderit @g_eazy për shpërndarjen e momenteve të mrekullueshme me “Mua, veten time dhe une; Falemnderit @martingarrix për ftesën në boten tuaj me “In The Name Of Love”; ka shkruar në gjuhën angleze këngëtarja 26 vjeçare në përshkrimin e fotografisë.

Gjithashtu, Bebe ka falënderuar edhe menaxherin e saj @adammersel për punën e tij, si dhe shumë bashkëpunëtorë të tjerë.

Këngëtarja Bebe Rexha, së fundi ka lanësuar këngën “I got you” e cila ka grumbulluar mbi 12 milionë klikime./21Media