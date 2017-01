Bebe Rexha nesër me klip të ri (Video)

Fansat e Bebës le të bëhen gati

Këngëtarja me prejardhje shqiptare e njohur ndërkombëtarisht, Bebe Rexha ka paralamëruar klipin e saj të ri i cili do të publikohet nesër. Ajo përmes një vidoje në Instagram ka publikuar një pjesë nga ky spot ku shihet në të kuqe. Ndërkaq kënga e cila do të shoqërohet me videospot do të jetë “I got You”, e cila në fomratin audio është publikuar në muajin tetor.

Bebe Rexha po vazhdon karrierën e saj muzikore në SHBA. Ajo ka bashkëpunuar edhe me këngëtaren e famshme Nicki Minaj në këngën “No Broken heart. Ndërkaq edhe kënga “In the name of love” është pritur mjaft mirë nga publiku./21Media