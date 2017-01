BERZH: Dorëzimi autobusëve shënon një sistem të ri të transportit

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ( BERZH)ka njoftuar se se autobusët sot do të vihen në qarkullim

Dorëzimi i 15 autobusëve të rinj në Prishtinë sot ka shënuar fillimin e një epoke të re të transportit publik në kryeqytetin e Kosovës.

“15 autobusët e parë u shpërndanë sot dhe ata do të vihet menjëherë në shërbim në rrugët që lidhin Prishtinën lindje dhe veri-lindje. Dorëzimi i autobusëve parë u shënua në një ceremoni në Prishtinë”, thuhet në njoftimin e BERZH.

“Futja e autobusëve të rinj shënon fillimin e një reforme të madhe të transportit publik në Prishtinë. Ato do të ofrojë shërbim të qëndrueshëm dhe modern për qytetarët tanë dhe në mënyrë të konsiderueshme të zvogëluar ndotjen. Kjo është investimi i parë EBRD publike komunale në Kosovë. Kredia për autobusët do të plotësohet me grante për asistencë teknike”, ka thënë i pari i Prishtinës Shpend Ahmeti.

Sipas kësaj komunikate kredia sovrane e EBRD-së për Trafiku Urban është mbështetur nga donatorët prej 600,000 € siguruar nga Republika Çeke për përgatitjen dhe zbatimin e projektit, si dhe planin e qendrueshem të mobilitetit urban për qytetin e Prishtinës.

Në qershor të vitit 2016 BERZH ka nënshkruar një marrëveshje për një kredi deri në 10 milionë € për të për të financuar blerjen e 51 autobusëve Kredia është e garantuar nga qeveria, përfaqësuar nga Ministria e Financave./21Media