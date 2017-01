BESA për TV21: Nuk pranojmë debat për identitetin maqedonas (Video)

Përfshirja e faktorit shqiptar në bisedimet për emrin janë njëra nga kushtet kyçe për formimin e Qeverisë së re. Në pikën e pestë të Platformës së përbashkët, BDI, Besa, dhe Aleanca për Shqiptarët kërkojnë miratimin e një rezolute në Kuvend me të cilën do të obligohet Qeveria në mënyrë aktive të zgjedh kontekstin me emrin. Megjithatë askund në dokument nuk është theksuar me çfarë pozicione do të hyjnë partitë shqiptare në ekipin për bisedime dhe a do të përkrahin ndryshimin e gjuhës dhe identitetit maqedonas. TV21 kërkoi përgjigje nga partitë politike shqiptare, kurse e para që doli me përgjigje ishte Lëvizja Besa për cilën është e papranueshme gjuha dhe identiteti maqedonas të jenë temë bisedimesh me Greqinë. Sipas tyre, qëndrimi në lidhje me emrin duhet të ndërtohet së bashku me të gjitha bashkësitë etnike në Maqedoni./21Media