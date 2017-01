 Bill dhe Hillary do të jenë pjesë e inaugurimit të Trump-it

Ndoshta do të jetë pak e pakëndshme për ta, por raportet tregojnë se Bill dhe Hillary Clinton do të marrin pjesë në inaugurimin e Donald Trump

Clintonët do të jenë në Washington me datën 20 janar për ta parë Trump-in tek bën betimin si presidenti i 45të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkruan rtv21.tv.

Lajmi erdhi pas deklaratës së George Bush se do të marrë pjesë në inaugurim së bashku me gruan e tij Lauran. Sipas Bushit babai i tij George H.W. nuk do të marrë pjesë për shkak të moshës së tij të shtyer./21Media