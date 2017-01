Blendi Fevziu dhe Ben Blushi, më të lexuarit nga kosovarët

Libri i fundit i Blendi Fevziut, “Pushteti”, dhe ai i Ben Blushit, “Kryeministri”, janë librat më të kërkuar gjatë vitit 2016 në libraritë e kryeqytetit të Kosovës

Edon Zeneli, nga libraria “Buzuku” tha se për shkak të pranisë së madhe nëpër media, librat e këtyre dy autorëve përbëjnë interes tek lexuesit, prandaj edhe këta dy libra janë më të kërkuarit.

Ndërsa nga libraria “Dukagjini”, Erza Mati, tha se janë librat e Blendi Fevziut, Ben Blushit dhe Ismail Kadaresë që kërkohen vazhdimisht.

Edhe në librarinë “Artini”, Jahir Ahmeti, tha se interesim ka pasur për librat e këtyre dy autorëve, por që sipas tij edhe libri i Ibrahim Berishës “Vdekja e kolonisë” ka zgjuar interes tek lexuesit.

Në vitin 2016 ka ra në sy më shumë libri i Ibrahim Berishës “Vdekja e kolonisë”, libri i Harv Ekerit “Sekretet e mendjes milionere”, libri i Ben Blushit i fundit që u botua “Kryeministri” dhe Blendi Fevziu “Pushteti”, tha ai.

Ndërsa, nga autorët e huaj që më së shumti janë kërkuar gjatë vitit 2016 janë libri i Svetllana Alesieviç “Zëra nga Çernobili”, libri i Patrick Modiano “Rruga e dyqaneve të errëta”, libri i Noel Malcolm “Kosova një histori e shkurtër” dhe libri i Harv Ekeri “Sekretet e mendjes milionere”.

Edon Zeneli nga libraria “Buzuku” tha se rëndom ndodh që nobelistët të lexohen dhe të kërkohen më shumë gjatë vitit.

“Gjatë 2016 ndër autorët më të kërkuar në librarinë tonë kanë qenë dy nobelistët paraprak është Svetllana Aleksieviç me “Zëra nga Çernobili”, i cili ka qenë libri më i shitur definitivisht gjatë vitit 2016, rëndom ndodh kështu nobeli jepet në fund të një viti si të zëmë këtë vit në fund të vitit 2016 çmimi ju dha Bob Dylan tash gjatë vitit 2017 me shumë gjasa do të jetë autori më i kërkuar, ndërkaq në fund të vitit 2015 Svetllana Aleksieviç fitoi çmimin nobel kësisoj gjatë vitit 2016 libri i saj ka qenë prej më të kërkuarve. Anas saj ka qenë edhe Patrick Modiano nobelist i vitit 2014 me librin “Rruga e dyqaneve të errëta” ai një prej romaneve më të kërkuar”, tha ai.

Erëza Mati, nga “Dukagjini”, tha se nga autorët e huaj libri më i kërkuar nga kosovarët gjatë vitit 2016, ka qenë libri i Noel Malcolm, “Kosova një histori e shkurtër”.

Në librarin “Artini”, Jahir Ahmeti tha se nga autorët e huaj është kërkuar më së shumti libri “Sekretet e mendjes milionere”, me autorë Harv Ekeri.

“Nga autorët e huaj më së shumti ka qenë Harv Ekeri “Sekretet e mendjes milionere”, “Psikologjia e suksesit 1, 2, 3, nga Dale Carnegie që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të shiten, Markezi “Jeto për të treguar”, tha ai.

Ndërkohë, gjatë gjithë vitit, shitje të madh ka pasur edhe seria prej tetë librave të Harry Potter.