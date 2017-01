Blero: 2016, viti më i mirë në dekadën e fundit

Për Blerim Muharremin i njohur si Blero, viti 2016 ishte më i miri në dekadën e fundit

Kështu ka rrëfyer vet këngëtari në një intervistë. Ai thotë se sukseset gjatë vitit që lamë pas nuk kanë munguar as në aspektin profesional as në atë personal.

Blero vazhdon të punojë në mënyrë që të sjell risi në publik pavarësisht mbrëmjeve të shumta muzikore në Kosovë dhe jashtë vendit.

Ai ka inkurajuar artistët e rinj që me përkushtim të ndjekin rrugët e suksesit, ndërsa thotë se të qenit origjinal është rrugë drejt një suksesi të padiskutueshëm.

“Viti 2016 ka qenë bajagi i mirë, i suksesshëm në të gjitha frontet edhe në muzikë edhe në anën personale, kështu që mund t’i them një ndër vitet më të mira në dhjetë vitet e fundit. Viti 2017 pritet me punë si zakonisht dhe me angazhime si zakonisht por ndoshta edhe më shumë”, tha Muharremi.

I pyetur se cili është çelësi i suksesit në botën e muzikës, Blero tha se këshillë e tij për artistët e rinj është që të jeni vetvetja, të keni sa më shumë bashkëpunëtorë dhe origjinalitet sepse në këtë mënyrë suksesi ndoshta edhe mund të vonohet, por arrin gjithsesi.

Blero tha se urimi i tij për Vitin e Ri është shumë i thjeshtë, sepse, sipas tij, e tëra që na duhet është të kemi sa më shumë dashuri dhe paqe mes njëri tjetrit.

Përndryshe, bashkëpunimi i fundit i Bleros është me këngëtaren nga Shqipëria, Zajmina Vasjari, këngë kjo e cila pritet të publikohet për fund vit, por kjo nuk do të thotë që sukseset e Bleros do të ndalen aty. Ai bëri të ditur që nuk do të ndalet asnjëherë dhe se do të vazhdoj të sjell këngë të mira për admiruesit e tij.