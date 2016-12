Blero, njëri ndër personazhet më të përfolur të vitit

E doni apo jo, Blero është njëri ndër artistët më të përfolur të estradës

Jeta e tij ka bërë që të jetë ndoshta më e përfolur sesa vet projektet muzikore që ai sjell. Sidoqoftë, edhe për këngët e tij kur diskutohet prap se prap njerëzit i lidhin me jetën e tij personale.

Këtë vit Blero kryesisht ka sjellur balada por edhe bashkëpunime e këngë zbavitëse.

E filloi me baladën “1Her”, në bashkëpunim me Uki Soulkid, kjo këngë u pëlqye dhe u solli atyre mbi 4 milionë klikime në YouTube.

Pas kësaj kënge ai vazhdoi me tjetër bashkëpunim, por kësaj radhe nuk ishte baladë, fjala është për këngën “All in” të cilën Blero e solli në bashkëpunim me Nurteel & Alex. Kjo këngë nuk ishte dhe shumë e suksesshme si këngët tjera të Bleros.

Bashkëpunim pas bashkëpunimi, Blero e solli edhe këngën “Ta ha gojen” në duet me Uki Soulkid. Kjo këngë u pëlqye dhe qëndroi në krye të toplistave një kohë të gjatë. Kënga mblodhi mbi 6 milionë klikime.në YouTube, shkruan rtv21.tv

Balada tjetër që Blero e solli këtë vit është “A thu”, edhe pse u përfol shumë që ai tekstin e këngës e ka lidhur me jetën private, këngëtari i mohoi këto thashetheme. Kjo këngë u pëlqye jashtë mase nga fansat e tij, arriti mbi 8 milionë klikime në YouTube.

“Rren” është edhe një baladë tjetër e cila në fakt është e Aida Docit por Blero e solli në versionin e tij. Videoklipi i kësaj kënge u përfol shumë, kjo pasi që personazh i vetëm në të ishte këngëtarja Zajmina Vasjari.

Ndërsa balada e fundit e vitit 2016-të nga Blero është bashkëpunimi me Danin dhe këngën “154”. Kjo këngë u publikua këtë muaj dhe Blero e Dani ende po e shijojnë suksesin e saj.

E projekti i fundit që Blero ka përgaditur për këtë vit është një këngë e re zbavitëse me Zajmina Vasjarin. Këtë këngë do të keni mundësinë ta ndiqni në programin festiv të RTV 21.

Me projektet e shumta muzikore dhe çdo hap në jetën personale, Blero ishte njëri nga personazhet më të përfolura të vitit që po lëmë pas. Ai vazhdon të jetë në lidhje me modelen Afrona Dika me të cilën së fundmi edhe janë fejuar./21Media