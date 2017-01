Britney uron Vitin e Ri përkrah të dashurit (Foto)

Britney fillon vitin e buzëqshur

Këngëtarja e cila jo pak njihet edhe për skandalet në jetën e saj private Britney Spears, si duket Viti i Ri 2017 po e gjen me të stabilizuar.

Kjo pasi që ajo është në lidhje me Sam Asghari dhe si duket gjërat po shkojnë mjaft mire. Britney ka zjgedur që të urojë fillimin e 2017 me një fotografi në Instagram ku shihet se është duke darkuar me Sam. “Gëzuar Vitin e ri “ka shkruar ajo.

Lidhja e tyre filloj të përflitet kur ajo gjatë mujait dhjetor u pa duke darkuar me Sam në një restaurant japonez./21Media