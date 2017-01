Buzhala: Prokuroria duhet të ngrisë aktakuzë kundër Kryeministrit e Presidentit

“Presidenti ka reaguar si një bloger, me një status në Facebook, ku iu bën thirrje organeve me ndërhy, kjo është ironi e madhe”, tha Buzhala

Protestës së paralajmëruar në rrjete sociale, me qëllim të reagimit kundër trenit, i janë bashkuar rreth 20 pjesëtarë të shoqërisë civile.

Me këtë rast, një nga organizatorët e këtij aksioni, Berat Buzhala tha se çështja e ardhjes së trenit në mënyrë ilegale nga Serbia, e cenon sovranitetin e Kosovës.

Sipas tij, kjo dhe problemet e fundit me të cilat është ndeshur shteti i Kosovës, nuk janë probleme të dialogut. Por këto kanë rrjedhur nga papërgjegjësia e krerëve të vendit.

“Presidenti ka reaguar si një bloger, me një status në Facebook, ku iu bën thirrje organeve me ndërhy, kjo është ironi e madhe. Ku presidenti bën thirrje, presidenti merr vendime nuk bën thirrje. Kuvendi siç pe shihni është në skia. Mediet e kanë thirre KFOR-in, KFOR-i ka thënë qeveria nuk na ka thirrë me thanë ndalne. KFOR-i duhet me iu përgjigj Qeverisë së Kosovës”, tha ai.

Ai pohoi se as treni, as Ramush Haradinajn, e as njëra prej problemeve të fundit nuk janë probleme të dialogut, janë probleme që Serbia i zhvillon jashtë dialogut. “Prokuroria duhet me ngrit aktakuzë edhe ndaj kryeministrit edhe presidentit, të cilët nuk i mbrojnë atë për të cilët janë detyrat e tyre”, tha Buzhala

Organizatorët e këtij aksioni u pajtuan që edhe nesër të vazhdojnë me reagim të njëjtë, në orën 14:00, para objektit të Qeverisë së Kosovës.