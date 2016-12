Carrie dhe Debbie do të kenë funeral të përbashkët

Nënë e bijë që vdiqën brenda dy ditësh do të kenë funeral të përbashkët nëse dëshira e anëtarëve të familjes do të plotësohet

Anëtarë të afërm të familjës janë mbledhur për të diskutuar planet për funeralet e më të dashurave të tyre, dhe mendimi i përbashkët është që të bëhet një funeral i përbashkët për të dyja, shkruan rtv21.tv.

Kjo duket me shumë kuptim, pasi Debbie i kishte thënë djalit të saj pak para se të pësonte sulm kardiak se po i mungonte shumë bija e saj, dhe se do të donte të ishte me të. Një anëtar i familjes i tha TMZ-së se kjo është ajo që të dyjat do të dëshironin.

Familja ka dëshirë që ceremonija të jetë e vogël dhe private, ndërsa ceremonia e dytë të jetë shumë më e madhe. Vendimi për detajet do të merret sot./21Media