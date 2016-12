Presidenti Thaçi në Ankara, vlerëson bashkëpunimin strategjik me Turqinë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka filluar sot vizitën zyrtare në Turqi, duke vënë kurorë lulesh në Mauzoleun e Ataturkut në Ankara ku edhe u nënshkrua në Librin e Kujtimeve.

Kreu i vendit i ka filluar vizitat zyrtare me takime të ndara me Kryetarin e Parlamentit turk, İsmail Kahraman, dhe me kryeministrin Binali Yıldırım.

Presidenti Thaçi u shpreh se Kosova është mirënjohëse që Turqia ka qenë ndër vendet e para që ka njohur Kosovën, që në ditën kur Kosova ka shpallur pavarësinë, si dhe për përkrahjen e vazhdueshme për sigurimin e njohjeve të reja dhe anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e presidencës.

Në anën tjetër Kryetari i Parlamentit të Turqisë, İsmail Kahraman, ka thënë se Turqia është dhe do të mbetet mike e Kosovës dhe shtoi se të dy vendet ”duhet të rrisin bashkëpunimin parlamentar”.

Sipas komunikatës në takimin me kryeministrin Binali Yıldırım, presidenti Thaçi, ka vlerësuar marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Turqisë. “Vlerësoj partneritetin strategjik mes Kosovës dhe të Turqisë”, u shpreh presidenti Thaçi.

Ndërkaq, kryeministri Yıldırım ka thënë se Turqia do të vazhdojë të promovojë Kosovën në botë dhe e siguroi presidentin Thaçi se do të punojë në drejtim të thellimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, në të gjitha fushat. “Do të vazhdojmë të kërkojmë njohjen e Kosovës dhe anëtarësimin e saj në organizata ndërkombëtare”, theksoi kryeministri Yıldırım.

I pari i vendit po ashtu theksoi se të dy vendet, Kosova dhe Turqia, ballafaqohen me kërcënimin e radikalizmit dhe terrorizmit dhe pohoi se mekanizmat e sigurisë të dy vendeve kanë bashkëpunim të shkëlqyer.

“Prandaj, çdokush që është terrorist në Turqi, është terrorist edhe në Kosovë”, përfundoi Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, bëhet e ditur përmes komunikatës së presidencës./21Media