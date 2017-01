Ja çfarë “befasie” do t’i vij Kemalit në burg

Situatat dramatike vazhdojnë edhe në episodin e ri të serialit “Kara Sevda”

Zejnep do të shkojë për ta vizituar Emrin por do të mundohet të fshihet sepse atje është edhe vëllai i saj Tariku. Pasi hyn brenda për të biseduar me Emirin, vjen Asu dhe e sheh atë.

Lejla do të shkojë për ta vizituar Kemalin, por do të ketë vështirësi derisa të arrijë për të hyrë brenda, shkruan rtv21.tv

Në anën tjetër, nëna e Ozanit do t’i kërkojë Zejnepit për të shkuar tek mjeku në vizitë të bebes së saj. Por, Zejnep mundohet t’i thotë se nuk mundet të shkojë pasi që është e nxënë. Në momentin kur i tregon se e ka abortuar foshnjën, nëna e Ozanit e godet atë duke i thënë se ajo e ka vrarë nipin e saj.

Kemalit do t’i vij një letër në burg e cila do ta befasojë atë, në letër shkruan “E fituam tenderin. Cili është hapi tjetër?”.

Këto dhe shumë situata të tjera interesante sonte në ora 20:00 ndiqni vetëm në RTV 21./21Media