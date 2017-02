Cilat ushqime plotësojnë nevojën për kalcium?

Të gjitha grupmoshat kanë nvojë për të, ndërsa pas moshës e 50 vjeqare femrave u rekomandohet marrja e rreth 1200 mg kalcium në ditë. Një filxhan me fiq të thatë përmban 120 mg kalcium.

Gjysmë filxhani përmban deri në 400 mg kalcium.

Këto janë vetëm disa nga ushqimet që nuk përmenden shpesh si burime të shkëlqyera natyrore të kalciumit, të cilat mund të përfshihen në ushqimin e përditshëm qysh sot.

Fiqtë dhe kumbullat e thata përmbajnë magnez dhe fosfor ndërsa disa studime sugjerojnë se këto ushqime mund të reduktojnë brishtësinë e eshtrave.

Do të ndihmojë në qoftë se çdo ditë ju hani perimet jeshile – lakër, lakër brukseli, lakër kineze.

Mos harroni se 99 për qind e kalciumit në trupin e njeriut gjindet pikërisht te kockat, por trupi do t’a “tërheqë” nga kockat në qoftë se nuk është i mjaftueshëm.

Me ushqim të cilësor do të sigurohemi se kjo nuk do të ndodhë.