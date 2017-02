Cilat ushqime rregullojnë metabolizmin tuaj?

1. Hudhra

Hudhra përmban një antioksidant që quhet glutathione, që ndihmon mëlçinë në pastrimin e organizmit nga kimikatet që shpërqendrojnë ose ndërpresin formimin e hormoneve dhe ngadalësojnë metabolizmin. Mënyra më e mirë për të shtuar hudhrën në dietën tuaj është ta përzieni atë me ushqimet e përditshme.

2. Brokoli

Brokoli është i pasur me fibër dhe ujë. Kjo do të thotë që, nëse hani brokoli do të ndiheni të ngopur shpejt, dhe si rrjedhojë nuk do t’ju pushtojë dëshira e çmendur për të ngrënë pa fund. Përmbajtja e lartë e fibrës tek brokoli ndihmon yndyrnat të lëvizin më shpejt në sistemin tretës duke garantuar që organizmi të ketë më pak mundësi për të përthithur yndyrna me tepricë.

3. Frutat e pyllit

Frutat e pyllit si boronicat, manaferrat, mjedra përmbajnë një substancë të quajtur anthocianinë. Kjo përmbajtje i bën frutat e pyllit të kenë vlera të mëdha në përshpejtimin e metabolizmit në mënyrë që ju të humbni peshë me shpejt, por në mënyrë më të shëndetshme. Frutat e pyllit gjithashtu ndihmojnë qelizat të çlirojnë hormonet e duhura në mënyrë që niveli i sheqernave në gjak të ulet shëndetshëm dhe inflamacioni të zvogëlohet.

4. Fasulet

Fasulet e thata ndihmojnë metabolizmin tuaj të funksionojë në mënyrë efikase duke ngadalësuar ritmet e rritjes së nivelit të sheqerit në gjak. Fasulet gjithashtu ndihmojnë që ju të ndiheni më të ngopur, më shpejt. Kështu fasulet mbajnë nën fre dëshirën për ta tepruar me të ngrënët. Përpiquni të shtoni më shumë fasule të zeza ose normale në dietën tuaj, të paktën 3 herë në javë.