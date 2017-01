City sërish kthehet kah Laporte

Mbrojtësi i Athletic Bilbaos, Aymeric Laporte mendon se Manchester City mund ta provojë sërish për ta blerë atë

Francezi kishte refuzuar një super-ofertë verën e kaluar nga ‘qytetarët’, por City duket se edhe në afatin e janarit do të provojë ta blejë lojtarin.

Laporte e pranon se oferta e Cityt verën e kaluar ishte mjaft e mirë, por nuk e përjashton mundësinë që skuadra angleze të bëjë një tjetër ofertë gjatë këtij dimri.

“Nuk ka dyshim se oferta e tyre ishte shumë e mirë nga Manchester City”, ka thënë Laporte. “Dhe në qoftë sërish do të vjen ndonjë ofertë, atëherë unë do ta studiojë atë”, ka theksuar ai. Sipas mediave angleze, trajneri i Cityt, Pep Guardiola e dëshiron lojtarin, sepse sipas tij, Laporte do të përshtatje me sistemin e lojës që aplikon tekniku spanjoll.