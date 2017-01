Çka duhet konsumuar para gjumit?

Sipas Bodybuilding.com, para se të flesh, mos mendo të hash çdo gjë që ka në përmbajtje shumë sheqer

Kjo është shumë e qartë; shumë sheqer do të thotë në të vërtetë më shumë zgjuar, sepse, siç dihet, sheqeri largon gjumin. Kjo do të thotë që gjatë darkës të eliminosh ushqimet me shumë sheqer që nga akulloret te drithërat dhe, sidomos, sa më larg çokollatës.

Nëse stomaku po të gërryen para se të shkosh në shtrat, provo më mirë një frut, si kivi, që të ndihmon jo vetëm për tretjen, por edhe të flesh, se sa të zgjohesh në orë të ndryshme të natës.