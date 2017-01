Çka po planifikon Silva Gunbardhi?

Këngëtarja e njohur Silva Gunbardhi po përgatitet për këngën më të re

Gunbardhi, ka postuar në Instagram një fotografi ku shihet duke biseduar me dizajnerin Joni Pecin, si duket po planifikon se si do të duket në klipin më të ri.

Ajo kësaj fotografie ia ka bashkangjitur një mbishkrim “Duke biseduar me më të mirin @jonipeci” si dhe duke paralajmëruar se do të vijë projekti i saj më i ri duke thënë “Kënga e re do të vijë së shpejti”, shkruan rtv21.tv.

Kujtojmë se projekti i fundit i këngëtarës Silva ishte “Ding Dong”, projekt ky që ka grumbulluar afër 1 milion klikime në kanalin zyrtar Youtube./21Media