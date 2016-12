Clattenburg drejt Kinës?

Mark Clattenburg i konsideruar si arbitri më i mirë në botë ka dhënë një përgjigje mbi lajmet për një transferim të mundshëm në Kinë

Ai ka deklaruar se do i përgjigjej pozitivisht një oferte të tillë por një ofertë e tillë nuk ka ardhur.

“Unë kam një kontratë me Premier Ligën, por unë duhet të mendoj në periudhën afatgjate të karrierës sime. Prej 12 vitesh jam pjesë e Premier Leagues. Kanë qenë 12 vite të mrekullueshme. Nuk ka asnjë ofertë, por nëse një e tillë do të vinte, do e konsideroja. Por, për momentin, akoma kënaqem duke punuar në Premier Ligë dhe në UEFA”,u shpreh ai.