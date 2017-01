Daçiq: Serbia ka gabuar që e ka pranuar Maqedoninë

Ivica Daçiq është shprehur se shteti serb ka bërë gabim që e ka pranuar Maqedoninë

Shefi i diplomacisë serbe Ivica Daçiq u shpreh se Serbia ka gabuar që e ka pranuar Maqedoninë me emrin e saj kushtetues për arsye se Maqedonia e ka pranuar pavarësinë e Kosovës si dhe e ka përkrahur anëtarësinë e Kosovës në UNESKO.

Sipas tij, Serbia bëri gabim të madh, sepse e gjithë Evropa dhe e gjithë bota e përdorin emërtimin Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Ai tha se me këtë njohje iu dha shuplakë vëllezërve të tyre grekë dhe tani siç tha presin nga grekët mos ta njohin pavarësinë e Kosovës.

Sipas tij, me pranimin e Maqedonisë, i kanë fyer grekët, ndërsa siç tha ai maqedonasit gjithmonë votojnë për Kosovën.

Daçiq shtoi se Beogradi në marrëdhëniet dypalëshe me Shkupin edhe më tej do ta përdorë emrin kushtetues të Maqedonisë, por se në marrëdhëniet shumëpalëshe do ta përdorë emrin që përdoret në Bashkimin Evropian dhe në Kombet e Bashkuara – IRJM.

Ai këtë komente i bëri në intervistën për agjencinë “Beta”, duke shtuar se pranimi i Kosovës dhe mbështetja e anëtarësisë së saj në UNESCO do t’i rëndojë marrëdhëniet e Serbisë me fqinjët e saj – Kroacinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë dhe se Serbia do të ndjekë politikën e reciprocitetit. Shefi i diplomacisë serbe theksoi se kjo nuk është hakmarrje, por është politikë shtetërore dhe nacionale e përgjegjshme, shkruan TV21./21Media