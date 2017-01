David Spade aksidenton veturën (Foto)

David Spade është me fat që është gjallë, edhe pse vetura e tij luksoze është shkatërruar gjatë një aksidenti në Sunset Boulevard

Burime të afërta me Spade kanë treguar për TMZ se ai ishte nisur për të darkuar të mërkurën rreth orës 18:40 kur është kthyer në të majtë në një udhëkryq të ngarkuar para hotelit Beverly Hills, një nga udhëkryqet më të rrezikshme në qytet, shkruan rtv21.tv.

Një veturë është afruar me shpejtësi të lartë për të zënë dritën e verdhë në sinjalizim dhe u përplas me Range Rover-in e David Spade-s. Airbag-at e tij u lëshuan dhe ai u rrotullua duke u goditur me një veturë tjetër dhe një gomë e veturës fluturoi më shumë se 30 metra. Burime brenda policisë tregojnë se ka pasur lëndime të lehta, por askush nuk është transportuar në spital. Ende nuk ka një verdikt se kush ishte fajtori.

Spade ka vizituar doktorin për të kontrolluar disa gunga dhe mavijosje të vogla. Makina e tij duket të jetë dëmtuar krejtësisht.

TMZ ka marrë vesh se as alkooli e as substancat narkotike nuk kanë qenë të përfshira në këtë aksident, thjeshtë një përplasje veturash klasike./21Media