Deda: Arrestimi i Haradinajt është i papranueshëm 

Deda reagon për arrestimin e Haradinajt

Deputeti i pavarur, Ilir Deda ka reaguar përmes një postimi në Facebook ndaj raportimit se Ramush Haradinaj, është ndalur në Bazel.

“Arrestimi i Ramush Haradinajt me urdhërarrest të Serbisë është absolutisht i papranueshëm. Nuk mund të ketë lista për arrest në një anë dhe “dialog për normalizim” në anën tjetër. Dialogu me Serbinë nuk mund të vazhdojë më në këtë format e me këto “parime”, ndërsa Ramushi duhet të lirohet menjëherë. E Qeveria e Kosovës të mbledhë mend – ose t’i shërbejë qytetarëve dhe shtetit tonë, ose të largohet”, ka shkruar Deda në Facebook.

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, sot është ndaluar në aeroportin e Baselit, sipas një urdhërarresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004./21Media