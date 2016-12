Delawie: Muri të zgjidhet sipas ligjeve të Kosovës

”Muri në Ibër duhet të zgjidhet në pajtim me ligjet e Kosovës dhe shpresoj se palët po i diskutojnë çështjet e ndërlidhura me murin’, ka thënë Delawie

Delawie në një intervistë për televizionin publik, në edicionin në gjuhën serbe ka thënë se janë duke i diskutuar çështjet që lidhen me murin në Mitrovicë duke u munduar të gjejnë një mënyrë për të prëmirësuar gjendjen në Mitrovicë.

“Jam i bindur se e ardhmja e Kosovës varet nga ajo që të gjithë të punojnë së bashku, në integrimin e të gjitha komuniteteve, pas parasysh se Kosova është shtet multietnik dhe kështu do të jetë gjithmonë, ku komunitetet pakicë ndihen si në shtëpi. Mendoj se muri në Ibër duhet të zgjidhet në pajtim me ligjet e Kosovës dhe shpresoj se të gjitha palët që po i diskutojnë çështjet e ndërlidhura me murin në Mitrovicë, do të gjejnë një mënyrë që të punojnë së bashku për të përmirësuar gjendjen e të gjithë qytetarëve të Mitrovicës”, ka thënë Delawie.