Demaliaj: Veteranët nuk mashtrohen më

Ish- komandanti i UÇK-së, kundërshton takimin e përfaqësuesve të kryesisë qendrore

Ish-komandanti i UÇK-së në Zonën e Dukagjinit dhe tashmë anëtar i Këshillit Drejtues, Shkumbin Demaliaj, ka kundërshtuar takimin e përfaqësuesve të kryesisë qendrore të OVL UÇK-së me kryeparlamentarin Kadri Veseli, lidhur me plotësim-ndryshimin e Ligjit për Veteranët Luftës, duke thënë ky takim ishte mashtrim dhe ofendim për veteranët.

Ai duke dhënë disa arsye, ka thënë se ato ishin vetëm propozime të Këshillit Drejtues dhe jo vendime.

“I bëj me dije Opinionit publik se ajo çfarë sot është publikuar në takim me Kryeparlamentarin Veseli ka qenë vetëm propozimi që ka ardhë në Këshill Drejtues e jo vendimet e Këshillit..!!! Ne në Këshill kemi dal me dy qëndrime Përfundimtare.

1. Që Veteranët të kenë të drejtë edhe të punojnë dhe të marrin 50% të pensionit të Veteranit ..!!!

2. Që kërkesa e FMN(Fondit Monetar Ndërkombëtarë) të zbatohet lidhur buxhetin e pensioneve të Veteranëve..!!!”, thuhet në reagimin e Shkumbin Demaliaj.

Sipas tij Këshilli Drejtues nuk ka vendosur lidhur me pagesat dhe as me përjashtim nga e drejta në pension për Veteranët që jetojnë dhe punojnë jashtë Kosovës .

"Veteranët nuk Mashtrohen më..!!! Paradat e përfaqësuesve të Ovl- UÇK duke flirtuar me Kadri Veselin i quaj Mashtrim dhe ofendim për Veteranët e UÇK-së..!!!", thuhet më tej në reagimin e Ish komandantit të UÇK-së.