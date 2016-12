Demolli: Për transformimin e FSK-së po presim vetëm Kuvendin

Për transformimi i FSK-së në FAK pritet aprovimi i Kuvendit

Ministri i Forcës së Kosovës, Haki Demolli ka deklaruar se objektivë kryesore dhe strategjike e ministrisë që drejton, ka qenë transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forcë të Armatosur të Kosovës.

Demolli në konferencën e fundit për këtë vit, bëri të ditur se Ministria e Forcës së Kosovës, ka punuar në dy drejtime për arritjen e kësaj objektive, siç është përgatitja dhe draftimi i akteve ligjore me të cilat do të fillojë procesi i transformimit dhe përgatitja dhe planifikimin për fillimin e procesit të transformimit.

“Sa i përket aktiviteteve në rrafshin e parë, ne si ministri qysh vitin e kaluar i kemi përgatitur amandamentet kushtetuese me të cilat krijohet baza për proceset e transformimit të FSK-së në Forcë të Armatosur të Kosovës dhe të cilat amandamente ia kemi proceduar Qeverisë dhe Qeveria i ka dërguar në Kuvend, kështu që praktikisht ato amandamente janë në Kuvend dhe vetëm presim aprovimin nga Kuvendi kur të krijohen rrethanat përkatëse”, ka thënë ai.

Ministri Demolli gjithashtu ka përmendur edhe bashkëpunimet me NATO-në dhe me KFOR-in, ku është bërë një bashkëpunim intenziv profesional me ekipin këshillues të NATO-së, kurse për bashkëpunimin me KFOR-in, ka pohuar se në zbatimin e projektit janë të interesuar të përfitojnë mjediset multietnike.

Haki Demolli gjithashtu ka folur për sukseset e vitit 2016 të cilat kanë qenë regjistrimi i kadetëve në akademinë ushtarake ‘’WestPoint’’, po ashtu diplomimi i katër kadetëve nga komunitetet pakicë dy prej të cilëve janë serb. Ai gjithashtu ka treguar edhe për një ndër ushtrimet më të suksesshme ushtarake ‘’Shqiponja 5’’ që përveç pjesëtareve të FSK-së, kanë marrë pjesë edhe ushtarë amerikan, ushtarë të KFOR-it./21Media